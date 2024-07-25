В Австралии вывели поедающих человеческие отходы мух

Опубликовано 25 июля 2024, 23:38
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В Австралии вывели поедающих человеческие отходы мухРади производства экологически чистых ресурсов
Группа ученых из Университета Маккуори в Сиднее стала пионером в проекте по генной инженерии мух для более эффективной утилизации отходов. Использованный вид мух, известный своей способностью потреблять органические отходы, модифицируются таким образом, чтобы питаться более широким спектром материалов и производить ценные побочные продукты, включая жировые соединения и ферменты.
Эти продукты могут быть использованы в производстве биотоплива, смазочных материалов, высококачественных кормов для животных, текстиля и фармацевтических препаратов. Кейт Теппер, ведущий автор исследования, отметила актуальность этой инициативы в борьбе с изменением климата, подчеркнув, что сокращение выбросов метана из органических отходов имеет решающее значение.
Генетически модифицированные личинки также могут помочь в переработке загрязненных отходов, преобразуя загрязняющие вещества в менее вредные формы или концентрируя их для более легкого удаления. Планируя к концу года запустить этих мух в работу на предприятиях по переработке отходов, команда создала компанию EntoZyme для коммерциализации этой технологии.