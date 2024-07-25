В Австралии вывели поедающих человеческие отходы мух

Эти продукты могут быть использованы в производстве биотоплива, смазочных материалов, высококачественных кормов для животных, текстиля и фармацевтических препаратов. Кейт Теппер, ведущий автор исследования, отметила актуальность этой инициативы в борьбе с изменением климата, подчеркнув, что сокращение выбросов метана из органических отходов имеет решающее значение.

Генетически модифицированные личинки также могут помочь в переработке загрязненных отходов, преобразуя загрязняющие вещества в менее вредные формы или концентрируя их для более легкого удаления. Планируя к концу года запустить этих мух в работу на предприятиях по переработке отходов, команда создала компанию EntoZyme для коммерциализации этой технологии.