В Австралии захотели использовать мочу из общественных туалетов в качестве удобрений

Наука и технологии
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В Австралии захотели использовать мочу из общественных туалетов в качестве удобренийНо для начала стоит узнать мнение граждан
Австралия планирует опробовать использование человеческой мочи в качестве удобрения для растений и газонов в общественных городских парках в рамках четырехлетнего проекта, поддерживаемого правительством.
Моча содержит ключевые макроэлементы - калий, фосфор и азот, необходимые для роста растений, и поэтому является отличным удобрением.
В ходе испытаний в парках будут использоваться различные конструкции туалетов с технологией разделения мочи под U-образным изгибом, которая позволит улавливать полезные питательные вещества из мочи для повторного использования, одновременно удаляя все нежелательные химические вещества, такие как тяжелые металлы.
В настоящее время испытания планируется провести в общественных парках Сиднея и Брисбена, хотя власти хотят сначала оценить реакцию населения на такую схему.
Источник: Daily Mail