В Австралии захотели использовать мочу из общественных туалетов в качестве удобрений

Моча содержит ключевые макроэлементы - калий, фосфор и азот, необходимые для роста растений, и поэтому является отличным удобрением.

В ходе испытаний в парках будут использоваться различные конструкции туалетов с технологией разделения мочи под U-образным изгибом, которая позволит улавливать полезные питательные вещества из мочи для повторного использования, одновременно удаляя все нежелательные химические вещества, такие как тяжелые металлы.

В настоящее время испытания планируется провести в общественных парках Сиднея и Брисбена, хотя власти хотят сначала оценить реакцию населения на такую схему.