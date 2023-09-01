В автомобилях с автопилотом может появиться отслеживание глаз

Исследование, опубликованное в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, показало, что внимание человека и его вовлеченность в происходящее можно определить по движению глаз. Это открытие может дать новый способ оценки готовности водителей реагировать на реальные сигналы, например, на запросы автомобиля.

Хотя полностью автономные автомобили еще не стали обычным явлением, в некоторых регионах автомобили, оснащенные режимом автопилота, доступны для частного использования. В этом режиме водитель может временно «отойти» от управления автомобилем, например, играть в игры на центральном экране автомобиля. Однако эти системы могут потребовать от водителя возобновить управление в определенных условиях, например, при выезде из пробки.

Исследователи Калифорнийского университета поставили перед собой задачу выяснить, могут ли водители быть слишком поглощены другими делами, чтобы быстро реагировать на сигналы о переключении управления. Они провели эксперименты с участием 42 человек, наблюдая за их взглядом и временем реакции на слуховые сигналы. Результаты показали, что уровень внимания можно определить по движению глаз.

Необходимы дальнейшие исследования с использованием больших массивов данных для совершенствования моделей машинного обучения с целью получения более точных прогнозов.