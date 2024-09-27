В Азербайджане представили модернизированный Су-25 с высокоточными вооружениями

Опубликовано 27 сентября 2024, 15:201 мин.
В Азербайджане представили модернизированный Су-25 с высокоточными вооружениямиНа ADEX 2024
На международной выставке ADEX 2024 в Баку компания Turkish Aerospace Industries (TAI) представила модернизированный штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана, известный как «Грач», пишет Лента.ру. Обновленный самолет может нести высокоточное оружие благодаря программе модернизации Lacin.
Программа Lacin разделена на два этапа. Первый этап (Merhale-1) включает установку автономной системы управления огнем UBAS, что позволяет интегрировать управляемые бомбы KGK-82/83, TEBER-82 и крылатые ракеты SOM-B1 без необходимости модернизации авионики. В рамках этого этапа ВВС Азербайджана уже получили семь усовершенствованных Су-25.
Второй этап (Merhale-2) направлен на модернизацию бортового оборудования самолета. Ожидается, что Су-25 сможет нести бомбы с GPS-наведением HGK и крылатые ракеты SOM.