В Балтийском море нашли разговаривающего с самим собой дельфина

Случай Делле, подробно описанный в журнале Bioacoustics, подчеркивает социальную природу дельфинов, известных своим разнообразным вокальным репертуаром, состоящим из щелчков, свиста и других звуков. В период с декабря 2022 года по февраль 2023 года исследователи записали более 10 800 вокализаций, включая щелчки и всплески, которые часто связывают с агрессией. Однако, если рядом нет других дельфинов, звуки могут выполнять и другие функции, например, подавать эмоциональные сигналы или удовлетворять базовую потребность во взаимодействии.

Делле, находящийся в изоляции более пяти лет, возможно, не пытается восстановить связь, а выражает эмоции или занимается саморазвлечением, пишут учёные.