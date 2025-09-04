В балтийском янтаре нашли новый вид «рогатых» муравьев

Опубликовано 04 сентября 2025, 21:301 мин.
В балтийском янтаре нашли новый вид «рогатых» муравьевБодаться любил?
Учёные СПбГУ обнаружили в балтийском янтаре новый вид муравья, жившего более 34 миллионов лет назад. Его назвали Eridanomyrma unipetropolitana в честь Университета, а образец передали в Палеонтологический музей СПбГУ.
Новый муравей удивил учёных своей уникальной внешностью. На голове у него есть два симметричных выроста, похожих на рога, а глазки полностью отсутствуют. Челюсти острые и узкие, как у хищных ос, что говорит о способности к охоте. По мнению исследователей, насекомое могло вести скрытный образ жизни — либо охотиться в растениях и почве, либо паразитировать в чужих муравейниках.
Это открытие особенно ещё и тем, что сочетание таких признаков не встречается ни у одного известного вида муравьев.
Теперь в музее СПбГУ демонстрируются как настоящий янтарный образец, так и увеличенная 3D‑модель самого насекомого.