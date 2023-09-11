В банковских приложениях «Тинькофф» и Райффайзенбанка проблемы с переводами

Пользователи столкнулись с проблемами при использовании мобильного банка «Тинькофф». При попытке осуществить платёж, многие видят сообщение: «Операция невозможна. Повторите попытку позже». Кроме того, при входе в мобильный банк появляется уведомление о возможных неполадках в переводах и платежах, с информацией о работе над исправлением. Однако не все пользователи сталкиваются с этими проблемами. Кроме «Тинькофф», аналогичные проблемы также замечены у клиентов Райффайзенбанка.