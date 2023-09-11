В банковских приложениях «Тинькофф» и Райффайзенбанка проблемы с переводами

21:31, 11 сентября 2023
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В банковских приложениях «Тинькофф» и Райффайзенбанка проблемы с переводамиСообщают пользователи сервисов
Пользователи банковских приложений банков «Тинькофф» и Райффайзенбанка рассказали о проблемах с доступом к переводам
Пользователи столкнулись с проблемами при использовании мобильного банка «Тинькофф». При попытке осуществить платёж, многие видят сообщение: «Операция невозможна. Повторите попытку позже». Кроме того, при входе в мобильный банк появляется уведомление о возможных неполадках в переводах и платежах, с информацией о работе над исправлением. Однако не все пользователи сталкиваются с этими проблемами. Кроме «Тинькофф», аналогичные проблемы также замечены у клиентов Райффайзенбанка.
Источник:ixbit.com
Автор:Николай ШелофастовТеги:
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