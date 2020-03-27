В Бельгии заявили о случае заражения кошки коронавирусом от хозяина

СМИ пишут об этом, ссылаясь на представителей бельгийской системы здравоохранения. Заметка о случае появилась даже в The Washington Post. Сообщается, что кошка в бельгийском городе Льеже заразилась коронавирусной инфекций от своего больного хозяина.

Отмечается, что бельгийские эксперты не сообщают, выжила ли кошка после заражения. Известно, что у животного была диарея, а также трудности с дыханием. Эксперты, впрочем, не считают, что заражённые животные могут стать источниками распространения инфекции.

Журналисты сообщают: специалисты нашли доказательства того, что кошка была заражена коронавирусом, анализируя её фекалии. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не предупреждает об опасности заражения домашних животных.