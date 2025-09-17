В Белгороде придумали, как выращивать картофель в экстремальных условиях

Исследователи изучают, как картофель реагирует на экстремальные условия, включая солевой стресс. В отличие от привычных оценок состояния растения по высоте или количеству клубней, белгородские учёные проводят детальный анализ на клеточном уровне. С помощью биоинформационных технологий они выявили 29 генов, связанных с реакцией клеток на стресс эндоплазматического ретикулума, отвечающего за синтез и транспорт белков.

Данные помогают понять, как отдельные клетки картофеля реагируют на стресс, включая фотосинтез и ферментативные реакции. Учёные также исследуют взаимодействие микро- и макроорганизмов для создания эффективных биопрепаратов.

Сейчас команда работает над комплексными биопрепаратами и уже подала совместную заявку на грант РНФ-Китай.