В Белгороде придумали, как выращивать картофель в экстремальных условиях

Опубликовано 17 сентября 2025, 20:301 мин.
В Белгороде придумали, как выращивать картофель в экстремальных условияхБез вреда природе
Учёные Регионального микробиологического центра НИУ «БелГУ» совместно с исследователями из Университета Дэчжоу (Китай) разработали метод повышения урожайности картофеля при минимальном вреде для окружающей среды. Технология, как отмечается в релизе, особенно актуальна на фоне изменения климата и деградации почв из-за многолетнего её использования.
Исследователи изучают, как картофель реагирует на экстремальные условия, включая солевой стресс. В отличие от привычных оценок состояния растения по высоте или количеству клубней, белгородские учёные проводят детальный анализ на клеточном уровне. С помощью биоинформационных технологий они выявили 29 генов, связанных с реакцией клеток на стресс эндоплазматического ретикулума, отвечающего за синтез и транспорт белков.
Данные помогают понять, как отдельные клетки картофеля реагируют на стресс, включая фотосинтез и ферментативные реакции. Учёные также исследуют взаимодействие микро- и макроорганизмов для создания эффективных биопрепаратов.
Сейчас команда работает над комплексными биопрепаратами и уже подала совместную заявку на грант РНФ-Китай.