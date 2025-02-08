В Белом доме пожаловались на 70% плохо читающих и считающих выпускников

По ее словам, это касается восьмиклассников, несмотря на то, что в систему образования ежегодно вкладываются сотни миллиардов долларов. Ливитт отметила, что нынешняя система образования неэффективна, поэтому Дональд Трамп хочет дать больше прав штатам и родителям в вопросах обучения.

Так она прокомментировала сообщения о возможной ликвидации Министерства образования в рамках планов Трампа по сокращению федеральных ведомств.

Администрация Трампа в 2025 году предприняла ряд мер по сокращению государственных расходов и реструктуризации федеральных программ: отказалась от пересмотра расходов на федеральные программы, но провела ревизию, более 40 000 американских чиновников согласились на предложение Дональда Трампа уволиться, получив выплаты за 8 месяцев, были распущены центры, отвечавшие за программы инклюзивности.

И это не всё.