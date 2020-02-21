В Белоруссии испытали «летающие гранатомёты»

Беспилотники назвали «Барражирующая труба» и «Квадро-1400». Они предназначены для борьбы с легкобронированными целями. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.

Беспилотные аппараты разработали специалисты ОАО «Конструкторское бюро Дисплей». Они представили беспилотники в нескольких вариантах. Основным средством вооружения же у них является ручной противотанковый гранатомёт РПГ‑26.

Проблема с отдачей при стрельбе была решена конструктивно. Граната выстреливается из ствола специальным пороховым зарядом, который полностью сгорает. Снаряд, как сообщается, способен пробивать до 440 миллиметров брони, один метр железобетона или полтора метра кирпичной кладки.