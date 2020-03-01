В Белоруссии испытали новую управляемую ракету

Новую ЗУР разработали в ОКБ ТСП. Испытания проходили с 17 по 26 февраля 2020 года на территории бывшего авиационного полигона «Полесский». Во время испытаний проверили работоспособность основных систем ЗУР.

Ракета сможет поражать скоростные маневрирующие аэродинамические цели, тактические баллистические, крылатые, авиационные и противокорабельные ракеты и вертолёты, а также надводные и радиоконтрастные наземные цели.

Заявленная дальность ЗУР составляет 70 километров. У неё есть активная головка самонаведения, позволяющая поражать цели с низкой отражающей поверхностью. Кроме того, она может освобождать целевой канал зенитного комплекса, не дожидаясь поражения цели.