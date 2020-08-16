В Белоруссии испытали военный беспилотник

Белорусский беспилотный летательный аппарат называется «Барражирующая труба». Во время испытаний дрон сбрасывал малоразмерные авиационные бомбы ПТАБ-2,5 и ПТАБ-10-5 для уничтожения площадных целей и «живой» силы противника.

Испытания прошли на 174-м учебном полигоне Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) в Доманово. Сообщается, что беспилотник успешно поразил все назначенные цели.

Впервые об испытаниях прототипов «Барражирующей трубы», которые создавало конструкторское бюро «Дисплей», стало известно в 2018 году. В качестве основного вооружения для беспилотника выступает ручной противотанковый гранатомёт РПГ‑26. Малоразмерные авиационные бомбы служат дополнительным оружием. Их специально адаптировали для беспилотника.