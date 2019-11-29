В Белоруссии назвали преимущества американских истребителей над российскими

Журналисты отметили, что стоимость поддержания пригодности к эксплуатации боевого самолёта в течение 35 лет обычно превышает его закупочную стоимость в 2-2,5 раза. Они подсчитали, что общая цена ремонта каждого белорусского Су-35СМ составит около $100-125 млн.

При этом собранный в России истребитель оборудован двумя двигателями АЛ-31ФП. За весь жизненный цикл Су-30СМ потребует их многократной замены. В общей сложности «скушает» шесть единиц. Данное обстоятельство журналисты объясняют тем, что «советские (российские) авиационные двигатели традиционно уступают западным».

В пример они приводят опыт Военно-воздушных сил (ВВС) Польши. Страна одновременно эксплуатируют советские двухдвигательные истребители МиГ-29 и американские однодвигательные F-16. У первого за 35 лет придётся заменить восемь двигателей, а второй отлетает весь период с одним и тем же.