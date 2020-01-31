В Белоруссии представили первую собственную снайперскую винтовку

Первая производимая в Беларуси снайперская винтовка SCR-TigerBY, по сути, является глубоко модернизированной снайперской винтовкой Драгунова. Дальность полёта пули у неё составляет 3800 метров. Оружие рассчитано на восемь тысяч выстрелов. Имеет планку Пикатинни, которая позволяет закрепить тактический оптический прицел «Пума» с 12-кратным увеличением. Винтовка может с первого выстрела поражать бегущую на отделении в 800 метров фигуру.

Отмечается, что впервые белорусская снайперская винтовка была представлена на международной выставке оружия MILEX 2019. Тогда представитель компании-производителя заявил журналистам, что точность стрельбы SCR-TigerBY как минимум в два раза выше, чем у винтовки Драгунова.