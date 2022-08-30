В Белоруссии признали экстремистскими соцсети вымышленной страны

Интересно, что Вейшнорию выдумали в рамках военных учений «Запад-2017», которые совместно проводили Россия и Беларусь. По сценарию учений, на последнюю напали три «государства-агрессора» — Весбария, Лубения и Вейшнория.

Пользователям понравилась идея вымышленного государства, и они стали придумывать историю для него. У Вейшнории даже появились собственные гимн, герб, паспорта, которые можно было купить на сайте проекта, валюта и флаг — бело-сине-белое полотно.

После 24 февраля в соцсетях вымышленной страны появились записи с осуждением действий РФ на территории Украины.