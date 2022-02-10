В Белоруссии заблокировали популярный новостной сайт TJournal

По информации портала Zerkalo новостной сайт внесли в список блокировки 9 февраля 2022 “на основании решения Министерства информации Республики Беларусь”. Сообщалось, что на момент публикации информации у одной части пользователей TJ открывается, у другой — нет. О проблемах рассказали абоненты МТС и Белтелеком.

В TJ нет информации о причине блокировки в стране.