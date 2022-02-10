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В Белоруссии заблокировали популярный новостной сайт TJournal

Причина неизвестна
Популярный новостной сайт Tjournal (TJ) оказался заблокирован на территории Республики Беларусь. Об этом стало известно от портала Zerkalo.
В Белоруссии заблокировали популярный новостной сайт TJournal

По информации портала Zerkalo новостной сайт внесли в список блокировки 9 февраля 2022 “на основании решения Министерства информации Республики Беларусь”. Сообщалось, что на момент публикации информации у одной части пользователей TJ открывается, у другой — нет. О проблемах рассказали абоненты МТС и Белтелеком.

В TJ нет информации о причине блокировки в стране.

TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии.

Сергей Звезда
Главред TJ

Издание TJ специализируется на технологиях, соцсетях и новостях разных сфер, а также поддерживает блоги.

Источник: Zerkalo
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