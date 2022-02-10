В Белоруссии заблокировали популярный новостной сайт TJournal

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В Белоруссии заблокировали популярный новостной сайт TJournalПричина неизвестна
Популярный новостной сайт Tjournal (TJ) оказался заблокирован на территории Республики Беларусь. Об этом стало известно от портала Zerkalo.
По информации портала Zerkalo новостной сайт внесли в список блокировки 9 февраля 2022 “на основании решения Министерства информации Республики Беларусь”. Сообщалось, что на момент публикации информации у одной части пользователей TJ открывается, у другой — нет. О проблемах рассказали абоненты МТС и Белтелеком.
В TJ нет информации о причине блокировки в стране.
TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии.
Сергей Звезда
Главред TJ
Издание TJ специализируется на технологиях, соцсетях и новостях разных сфер, а также поддерживает блоги.
Источник: Zerkalo