В Белоруссии заблокировали российский сайт о спорте

Сообщается, что Sports.ru у пользователей из Белоруссии либо не открывается, либо они видят сообщение о блокировке Мининформом. Первый заместитель министра информации Белоруссии Андрей Кунцевич уже подтвердил блокировку сайта.

Он заявил, что в Мининформ пожаловались налоговые органы Белоруссии. Они сообщили, что сайт нарушает законодательство об азартных играх. Вместе со Sports.ru заблокировали ещё 483 ресурса, пишет РБК.

Проект Sports.ru основали Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов. Отмечается, что Навоша неоднократно критиковал Александра Лукашенко, а в августе 2020 года создал фонд помощи белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах.