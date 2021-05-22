Наука и технологии
Сегодня в 12:39
В Белоруссии заблокировали российский сайт о спорте
Официально из-за нарушений законодательства об азартных играх
В Белоруссии заблокировали российский спортивный интернет-портал Sports.ru. Официальная причина — сайт нарушал законодательство страны об азартных играх.
Сообщается, что Sports.ru у пользователей из Белоруссии либо не открывается, либо они видят сообщение о блокировке Мининформом. Первый заместитель министра информации Белоруссии Андрей Кунцевич уже подтвердил блокировку сайта.
Он заявил, что в Мининформ пожаловались налоговые органы Белоруссии. Они сообщили, что сайт нарушает законодательство об азартных играх. Вместе со Sports.ru заблокировали ещё 483 ресурса, пишет РБК.
Проект Sports.ru основали Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов. Отмечается, что Навоша неоднократно критиковал Александра Лукашенко, а в августе 2020 года создал фонд помощи белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах.