В Берлине открылся первый в мире кибер-бордель

VR позволяет клиенту наблюдать и переживать половой акт с обычной секс-куклой, которая «оживает» через очки виртуальной реальности. Такое удовольствие стоит 129 евро в час. Маттиас Сметана, соучредитель Cybrothel, заявил, что VR-порно очень популярно среди женщин и семейных пар, что удивительно. «Когда они надевает гарнитуру виртуальной реальности, они видят, что кукла двигается и разговаривает с ними. Это немного похоже на Siri», продолжает предприниматель.

Развитие технологий виртуальной реальности также привело к росту популярности порно, где человек превращается из «пассивного наблюдателя порно в активного участника». Так, примерно 60 процентов ведущих веб-сайтов виртуальной реальности являются порносайтами, сообщает Business Insider.