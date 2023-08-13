В беспилотных такси в США начали заниматься сексом

Недавний отчет показывает, что пассажиры пользуются отсутствием водителя во всю, и некоторые из них признаются в том, что занимаются сексом в этих беспилотных автомобилях. О чем пишет The San Francisco Standard.

Тенденция не нова. Еще в 2018 году было проведено исследование, предсказывающее, что все большее распространение автономных автомобилей может привести к более «интимным встречам» на дорогах.

В отсутствие водителя пассажиры открывают для себя новую свободу, хотя компании, предоставляющие услуги роботакси, ведут тщательное наблюдение с помощью камер как внутри, так и снаружи автомобиля. Несмотря на это, пассажиры находят способы проявить свою «авантюрную сторону».

По мере развития индустрии автономных транспортных средств перед ней встает задача регулирования поведения и конфиденциальности пассажиров и обеспечения безопасности.