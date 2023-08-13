В беспилотных такси в США начали заниматься сексом

В беспилотных такси в США начали заниматься сексомЭто предсказывали ученые
По мере того как беспилотные такси набирают популярность в Сан-Франциско (им еще и разрешили ездить 24/7), некоторые пассажиры расширяют границы допустимого поведения в роботакси. В отсутствие водителя на переднем сиденье пассажиры задаются вопросом, как далеко они могут зайти: от поцелуев до секса прямо во время поездок.
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Недавний отчет показывает, что пассажиры пользуются отсутствием водителя во всю, и некоторые из них признаются в том, что занимаются сексом в этих беспилотных автомобилях. О чем пишет The San Francisco Standard.
Тенденция не нова. Еще в 2018 году было проведено исследование, предсказывающее, что все большее распространение автономных автомобилей может привести к более «интимным встречам» на дорогах.
В отсутствие водителя пассажиры открывают для себя новую свободу, хотя компании, предоставляющие услуги роботакси, ведут тщательное наблюдение с помощью камер как внутри, так и снаружи автомобиля. Несмотря на это, пассажиры находят способы проявить свою «авантюрную сторону».
По мере развития индустрии автономных транспортных средств перед ней встает задача регулирования поведения и конфиденциальности пассажиров и обеспечения безопасности.