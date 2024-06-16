В бетон предложили добавлять азот: в чем преимущество

В долгосрочной перспективе, к 2050 году, этот метод может сократить выбросы NOx на 131-384 мегатонны, что эквивалентно существенному улучшению здоровья населения и качества окружающей среды. Загрязняющие вещества NOx, известные своим вредным воздействием на здоровье и окружающую среду, особенно в городских районах, способствуют развитию респираторных заболеваний и смертности от загрязнения воздуха.

Инновация может оказаться особенно полезной в быстро урбанизирующихся регионах, пишут ученые. Масштабирование процесса по-прежнему сопряжено с трудностями, включая логистические проблемы транспортировки материалов, однако использование существующих систем карбонизации бетона может оптимизировать процесс внедрения.