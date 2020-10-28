В ближайшем будущем «Магнит» «наймёт» роботов

В следующем году «Магнит» планирует «нанять» уже 17 новых роботов. Сейчас сеть ищет и обучает сотрудников, которые могли бы помогать в разработке полноценного робота, при этом оставаясь на рабочем месте.

«Сотрудники на местах лучше знают свои процессы и проблемные места, и смогут помочь максимально точно настроить робота», — говорят в «Магните». Вероятно, речь о том, чтобы условная кассирша могла помочь настроить робота-кассира.

Сейчас в сети «Магнит» работают два робота, которые оформляют справки о средней зарплате и 2-НДФЛ, а также контролируют перемещение имущества между подразделениями.