Наука и технологии
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В ближайшем будущем «Магнит» «наймёт» роботов
Разработать роботов помогут сотрудники сети
Стало известно, что сеть магазинов «Магнит» планирует разрабатывать роботов с помощью сотрудников компании. Это стало ясно из карты роботизации бизнес-процессов на 2021 год.
В следующем году «Магнит» планирует «нанять» уже 17 новых роботов. Сейчас сеть ищет и обучает сотрудников, которые могли бы помогать в разработке полноценного робота, при этом оставаясь на рабочем месте.
«Сотрудники на местах лучше знают свои процессы и проблемные места, и смогут помочь максимально точно настроить робота», — говорят в «Магните». Вероятно, речь о том, чтобы условная кассирша могла помочь настроить робота-кассира.
Сейчас в сети «Магнит» работают два робота, которые оформляют справки о средней зарплате и 2-НДФЛ, а также контролируют перемещение имущества между подразделениями.