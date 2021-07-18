В ближайшие 10 лет лёд начнёт исчезать с арктических морей

Об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимир Иванов. Он пояснил, что указанная выше тенденция начала формироваться после 2007 года. В арктических морях с тех пор уже наблюдалось схождение ледяного покрова. В год рекордного минимума «все окраинные моря сибирского шельфа были полностью свободны ото льда в течение 1-2 недель».

Зимой же лёд будет возвращаться. Но продолжительность ледового сезона сокращается из-за более позднего начала замерзания и более раннего вскрытия.

Причина тому — «арктическое усиление». Из-за него температура воздуха в Арктике растёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по Земле. Также виновато вертикальное перемешивание, из-за которого верхние слои вод «подогреваются» за счёт более тёплых пластов на глубине океана.