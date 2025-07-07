В Боливии найден древний храм исчезнувшей цивилизации

Тиуанако начиналась как небольшая деревня, но со временем превратилась в могущественный центр с храмами, пирамидами и монументами. Около 1000 лет назад цивилизация исчезла, оставив после себя множество загадок.

Храм Палапата удивил и учёных, и местных жителей. Он расположен в стратегически важной точке, где пересекались торговые пути, соединяющие горы, долины и равнины. Размеры храма впечатляют — он занимает площадь размером с квартал города и включает центральный двор, окружённый 15 помещениями. Его структура ориентирована на солнце и, скорее всего, использовалась для ритуалов во время равноденствий. Также были найдены керамические чаши, в которые разливали кукурузное пиво на праздниках.

Учёные продолжают исследовать храм и надеются узнать больше о жизни, верованиях и закате этой цивилизации.