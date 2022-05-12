В борьбе с голодом: ученые смогли улучшить урожайность пшеницы

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В борьбе с голодом: ученые смогли улучшить урожайность пшеницыИ содержание в ней белка
Группа международных ученых обнаружила способ производства пшеницы более высокого качества. Ученые из Университета Аделаиды и британского Центра Джона Иннеса выявили генетический фактор, который улучшает урожайность пшеницы, что также может привести к увеличению содержания в ней белка на 25%.
Данная работа является первым известным примером, когда форвард-генетический скрининг мутантной популяции был использован для идентификации гена, контролирующего репродуктивное развитие у пшеницы, и результаты этого исследования могут помочь улучшить питательную и экономическую ценность пшеницы.
Выявленная ими генетическая вариация обеспечивает увеличение содержания белка на 15-25 процентов в растениях, выращиваемых в поле. Эти сорта также производят дополнительные колоски, известные как парные колоски, заявили ученые.
Команда ожидает, что новые сорта пшеницы будут доступны селекционерам через 2-3 года, что может принести пользу фермерам уже через 7-10 лет.