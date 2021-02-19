В борьбе со СМИ Facebook случайно заблокировала собственную страницу

Как заметили пользователи, в прошедший четверг Facebook ограничила собственную страницу в Австралии. В тот же день её восстановили, но люди успели сделать скриншоты. Страница Facebook какое-то время была без фото и без публикаций.

Также ранее компания случайно заблокировала страницы правительственных организаций Австралии. В их числе были страницы медицинских учреждений.

Что интересно, на фоне разговоров о законе Google начала заключать соглашения с издателями СМИ.