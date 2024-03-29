В бореальных лесах нашли необычную утечку углерода

Исследование, проведенное под руководством Университета Дьюка, показало, что повышенное содержание марганца в почве бореальных лесов стимулирует разложение органических веществ, что приводит к увеличению выбросов углекислого газа. Эти огромные северные леса содержат почти 30% мирового углерода в почве, что делает их критически важными для смягчения последствий изменения климата.

«Мы думали, что эти леса похожи на гигантское хранилище углерода», — говорит соавтор исследования Уильям Шлезингер. «Данное исследование показывает, что в этом хранилище есть трещина». Со временем высокий уровень марганца провоцирует высвобождение углерода, что влияет на усилия по изменению климата.

Шлезингер подчеркивает необходимость дальнейших исследований и действий. «Идеального хранилища углерода не существует», — говорит он. «Нам нужны комплексные стратегии управления земельными ресурсами и смягчения последствий изменения климата».