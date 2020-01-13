В браузере Firefox появилось встроенное голосовое управление

Функция получила название Firefox Voice. Чтобы её опробовать, пользователям нужно установить расширение и подключить хотя бы один микрофон. Доступна она пока только для десктопной версии браузера. Работает опция через Google Cloud Speech Service, то есть все голосовые команды отправляются в сервис Google.

Сообщается, что голосовое управление позволит пользователям отправлять поисковые запросы, переходить на сайты, воспроизводить музыку или видео, ставить их на паузу и выполнять другие задач. Кстати, опция пока работает только с английским языком.

Чтобы присоединиться к испытанию Firefox Voice, нужно перейти по этой ссылке.