В Бразилии представили систему автоматического взлета для пассажирских самолетов

Система E2 Enhanced Take Off System обещает не только упростить процесс взлета, но и оптимизировать дальность и вес самолета, что позволит совершать более длительные полеты. По словам Патриса Лондона, главного инженера Embraer, надежность системы является ключевым преимуществом. «Система лучше пилотов», — говорит Лондон.

Поскольку системы автоматической посадки стали стандартом для коммерческих рейсов, система E2 представляет собой интересный поворот в авиационных технологиях, пишет CNN.

Embraer уже начала летные испытания с целью получения одобрения на использование системы в 2025 году.