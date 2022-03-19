В Британии будут сажать в тюрьму владельцев сайтов, которые не внедрили на сайт защиту детей от педофилов

Правительство Великобритании начало работу над предложенными законами в мае прошлого года с целью навязать социальным сетям обязанность защищать своих пользователей от опасного контента, такого как дезинформация и оскорбления в Интернете.

Согласно предложенному законопроекту, руководители компаний или сайтов могут подвергнуться судебному преследованию и/или тюремному заключению, если они не будут сотрудничать с Ofcom, британским регулятором связи.

Законопроект также обяжет соцсети, поисковые системы и веб-сайты, позволяющие людям размещать собственный контент, применять различные меры по защите детей, борьбе с незаконной деятельностью и соблюдению заявленных условий и положений.

Как например, обязательная проверка возраста для сайтов с порнографией или же введение ответственности за киберфлешинг, а также требование к крупным соцсетям блокировать людей, не подтвердивших свою личность на этих платформах.