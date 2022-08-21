В Британии испугались доступа китайцев к генетическим данным граждан

Британский биобанк рассказал, что у него было около 300 проектов, в рамках которых исследователи из Китая получали доступ к «подробной генетической информации» и другим данным о здоровье англичан. Анонимные данные распространяются в соответствии с политикой открытого доступа для использования в исследованиях болезней от рака до депрессии.

В биобанке заявили, что данные были предоставлены только добросовестным исследователям, которые должны согласиться хранить их в безопасности и использовать для определённой цели. При этом аналитики выражают обеспокоенность по поводу проблем с мониторингом использования данных за пределами Великобритании и отсутствия взаимного обмена со стороны Китая.