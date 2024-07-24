В Британии испытали установленное на БТР лазерное оружие

Испытания, проведенные компанией Raytheon UK, Научно-технической лабораторией обороны (Dstl) и отделом оборонного оборудования и поддержки (DE&S), состоялись на полигоне Dstl в Портон-Дауне, Уилтшир. Система HELWS компании Raytheon поражала летающие цели на расстоянии до 1 км.

Это испытание продемонстрировало способность системы отслеживать и уничтожать цели, установленные на транспортном средстве. Система HELWSможет быть установлена на различных платформах и интегрирована со стандартными системами управления, радарами и средствами наблюдения. отмечают разработчики.

"Мы с нетерпением ждем, когда британская армия проведет эксперименты с этим оружием и продемонстрирует его боевую готовность", - сказал Джеймс Грей, генеральный директор Raytheon UK