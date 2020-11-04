В Британии модернизацию армии России назвали поражающей воображение

Перевод материала предоставила «Российская газета». Авторы рассказали, что с 2005 по 2018 год Россия направила значительную часть средств на оснащение армии. За последние десять лет в стране произвели 600 новых самолётов, 840 вертолётов и 2300 беспилотников. Парк российской бронетехники обновили на 27%. Современные самолёты и вертолёты же составляют 71% парка Военно-воздушных сил (ВВС) России.

Много денег Россия потратила и на высокоточное оружие: ракетные комплексы «Искандер», крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

Также, по словам экспертов, российскую армию сделали более мобильной. Россия может за 30 дней отправить 100 тысяч военных с техникой в любую горячую точку на территории Европы. Большую роль играют и масштабные военные учения.

Кроме того, авторы упомянули российское ядерного вооружения и создание новых видов оружия. В целом, эксперты считают, что НАТО недооценили возможности российской армии.