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В Британии модернизацию армии России назвали поражающей воображение

НАТО недооценили возможности российской армии
Британское издание The Economist назвало модернизацию армии России поражающей воображение. Авторы материала отметили, что возрождение вооружённых сил страны после распада СССР началось в середине 2000-х.

Перевод материала предоставила «Российская газета». Авторы рассказали, что с 2005 по 2018 год Россия направила значительную часть средств на оснащение армии. За последние десять лет в стране произвели 600 новых самолётов, 840 вертолётов и 2300 беспилотников. Парк российской бронетехники обновили на 27%. Современные самолёты и вертолёты же составляют 71% парка Военно-воздушных сил (ВВС) России.

Много денег Россия потратила и на высокоточное оружие: ракетные комплексы «Искандер», крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

Также, по словам экспертов, российскую армию сделали более мобильной. Россия может за 30 дней отправить 100 тысяч военных с техникой в любую горячую точку на территории Европы. Большую роль играют и масштабные военные учения.

Кроме того, авторы упомянули российское ядерного вооружения и создание новых видов оружия. В целом, эксперты считают, что НАТО недооценили возможности российской армии.