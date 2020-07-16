В Британии назвали российский «огнедышащий летающий танк»

Как пишет «Российская газета», которая перевела материал, британцы прокомментировали опубликованные в интернете кадры тренировочных манёвров модернизированного Су-25СМ3. Именно этот штурмовик журналисты окрестили «огнедышащим летающим танком».

Боевой самолёт назвали одним из самых используемых в России. Прозвище «летающий танк» он получил из-за тяжёлой брони и высокой надёжности.

Также авторов материала в Daily Express впечатлил запуск Су-25СМ3 нового вооружения — ракет. Журналисты отметили, что серия модернизаций позволила штурмовику остаться на плаву. Су-25СМ3 стал более универсальным, получил расширенную номенклатуру бомб и ракет. Отмечается, что при модернизации самолёта учитывали опыт его применения в Сирии.