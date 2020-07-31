В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»

Перевод материала Financial Times предоставило «Военное обозрение». Авторы текста отметили, что именно Россия и Китай «превращают околоземное пространство в территорию новых «Звёздных войн».

В частности, в материале упоминается ситуация с секретной миссией одного из российских спутников. Авторы пишут, что Россия провела испытания, и «спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли».

Также отмечается, что США уже давно наблюдают за этим российским спутником «Космос-2543», который якобы слишком близко подходил к американскому военному спутнику. В России отрицают проведение военных испытаний в космосе.

«Военное обозрение» пишет, что британские авторы заявляют о росте угрозы «запуска в космос и нахождения на орбите ядерного оружия».