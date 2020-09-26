В Британии объявили о создании опасного кибероружия

Глава Стратегического командования отметил, что Великобритания может как защититься от хакерских атак, так и сама осуществить кибератаки. Сейчас Центр правительственной связи страны сотрудничает с военными, чтобы создать систему, которая может «ослабить, подорвать и даже уничтожить ключевые возможности и инфраструктуру тех, кто причинит (прим. Британии) ущерб».

По словам главы Стратегического командования, британская хакерская деятельность держится в рамках «строгих правовых и этических норм». Также он привёл статистику, согласно которой ежедневно против британских военных проводятся в среднем 60 серьёзных кибератак. За этими атаками стоят Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также отдельные лица.