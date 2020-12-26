В Британии оценили новую российскую зенитную ракету от «Калашникова»

Автор издания отметил, что оружие представили в канун католического Рождества. Журналист рассказал, что ракета предназначена для уничтожения низколетящих самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. Боеприпас способен найти цель без дополнительного наведения после запуска. Оружие с пятикилограммовой боеголовкой может поразить вражескую цель с помощью фотоконтрастного, инфракрасного или антипомехового излучения.

В Daily Mail отметили, что в России уже началось серийное производство ракеты 9М333. В скором времени боеприпас поставят российской армии. Журналист пришёл к выводу, что ракету можно назвать очередной инновацией в процессе модернизации Вооружённых сил (ВС) страны.