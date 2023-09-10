В Британии пожаловались на малочисленность своих ВВС в случае войны с Россией

В Британии пожаловались на малочисленность своих ВВС в случае войны с РоссиейИ такие варианты там рассматриваются, да
Королевские ВВС Великобритании (RAF) испытывают нехватку боевых самолетов и не имеют достаточных резервов на случай конфликта с Россией, говорится в докладе Комитета по обороне Великобритании, опубликованном на сайте парламента, на который ссылается Лента.ру.
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В докладе выражается озабоченность по поводу ограниченности парка самолетов и подчеркивается, что, несмотря на высокую боеспособность парка, он имеет узкую специализацию. В сценарии конфликта с таким грозным противником, как Россия, в докладе отмечается необходимость сохранения каждого самолета.
Согласно выводам Комитета по обороне, в настоящее время ВВС располагает 205 самолетами, в том числе 159 истребителями и 46 транспортными самолетами.
Примечательно, что в Великобритании не хватает самолетов, предназначенных для выполнения таких функций, как раннее предупреждение и управление воздушным пространством.