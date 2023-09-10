В Британии пожаловались на малочисленность своих ВВС в случае войны с Россией

В докладе выражается озабоченность по поводу ограниченности парка самолетов и подчеркивается, что, несмотря на высокую боеспособность парка, он имеет узкую специализацию. В сценарии конфликта с таким грозным противником, как Россия, в докладе отмечается необходимость сохранения каждого самолета.

Согласно выводам Комитета по обороне, в настоящее время ВВС располагает 205 самолетами, в том числе 159 истребителями и 46 транспортными самолетами.

Примечательно, что в Великобритании не хватает самолетов, предназначенных для выполнения таких функций, как раннее предупреждение и управление воздушным пространством.