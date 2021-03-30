В Британии предложили арестовывать людей за отказ разблокировать смартфон по запросу полиции

Рецензент заявил, что у полиции должно быть право арестовывать людей за нарушение антитеррористических законов, если они отказываются предоставить сотрудникам правоохранительных органов свои пароли.

Сейчас по статье 49 закона Великобритании «О регулировании полномочий следствия» (Regulation of Investigatory Powers Act, RIPA), полиция может требовать пароли только при наличии соответствующего ордера. Однако автор идеи считает, что получение ордера «никак не подходит для расследования дел о терроризме под высоким давлением».

Как отмечает издание SecurityLab, рецензент таким образом призывает полицейских к бесконтрольным действиям при извлечении содержимого телефона.