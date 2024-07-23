В Британии представили концепт истребителя шестого поколения Tempest

Опубликовано 23 июля 2024, 18:00
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В Британии представили концепт истребителя шестого поколения TempestС улучшенной скрытностью
Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems представила концепт будущего стелс-истребителя Tempest. Это совместный с Италией и Японией проект.
© BAE Systems
Tempest — концепт самолёта, который разрабатывается в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP). Согласно концепту, истребитель получит улучшенную аэродинамику фюзеляжа: инженеры увеличат модифицированное треугольное крыло, чтобы обеспечить больший контроль и гибкость полёта.
Tempest оснастят воздухозаборниками, которые будут расположены под углом для улучшения скрытности. Для снижения передней радиолокационной сигнатуры самолёт получит приподнятую секцию с S-образным воздухозаборником двигателя, расположенную перед V-образным хвостом.
Информации о проекте мало. Известно, что первый полёт Tempest должен состояться в 2027 году.
Источник:New Atlas
Автор:Андрей Кадуков
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