В Британии представили концепт истребителя шестого поколения Tempest

Tempest — концепт самолёта, который разрабатывается в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP). Согласно концепту, истребитель получит улучшенную аэродинамику фюзеляжа: инженеры увеличат модифицированное треугольное крыло, чтобы обеспечить больший контроль и гибкость полёта.

Tempest оснастят воздухозаборниками, которые будут расположены под углом для улучшения скрытности. Для снижения передней радиолокационной сигнатуры самолёт получит приподнятую секцию с S-образным воздухозаборником двигателя, расположенную перед V-образным хвостом.

Информации о проекте мало. Известно, что первый полёт Tempest должен состояться в 2027 году.