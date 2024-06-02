В Британии раскритиковали системы распознавания лиц в магазинах

Ритейлеры и полиция страны все чаще используют технологию распознавания лиц. В восточной части Лондона полиция использует ее для сканирования толпы, сопоставляя лица со списками, а столичная полиция сообщила о 192 арестах в этом году. Линдси Чизвик, директор отдела разведки столичной полиции, отметил: «Технологии требуется меньше секунды, чтобы создать биометрическое изображение лица человека, оценить его в соответствии с разработанным списком и автоматически удалить при отсутствии совпадений».

Критики утверждают, что технология ущемляет «индивидуальные свободы». Учитывая, что количество ложных срабатываний составляет одно из 40 предупреждений, опасения по поводу ошибок и надзора остаются актуальными.

Подробнее о системе вы можете прочитать в источнике, но такие истории будут появляться всё чаще с распространением такого ПО.