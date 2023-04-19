В Британии разработали квадрокоптер, способный стрелять ракетами

Два беспилотника JACKAL с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) были вооружены модульными ракетами Thales LMM, предназначенными для ведения боевых действий на море, в воздухе и на поверхности. Беспилотники JACKAL предназначены для стран, которые не могут позволить себе иметь на вооружении боевые вертолеты или легкие истребители, поскольку для них не нужны уязвимые взлетно-посадочные полосы или дороги, и они могут выполнять задачи по перехвату воздушного пространства на поле боя, ближней воздушной поддержке, борьбе с вертолетами и бронетехникой.