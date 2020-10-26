В Британии создадут водородный беспилотник для раздачи 5G

Сообщается, что один беспилотный аппарат сможет обеспечить покрытие сотовой связью в радиусе 70 километров. Дрон создаётся по схеме высокоплана с V-образным хвостовым оперением. Размах его крыла составит 60 метров. Беспилотник сможет находиться в воздухе до девяти дней на высоте 18,3 тысячи метров.

Впервые аппарат полетит в 2022 году. Stratospheric Platforms уже успел испытать на другом летательном аппарате системы связи 4G. Самолёт тогда подняли на высоту 13,7 тысячи метров. Специалисты добились скорости скачивания на земле в 70 мегабит в секунду.