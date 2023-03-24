В Британии создали более тихую и безопасную замену дронам-доставщикам

Беспилотник Sparrow имеет прочную конструкцию и способен перевозить грузы весом до 50 кг на расстояние до 60 км. Дрон умеет осуществлять вертикальный взлёт и посадку (VTOL), что позволяет ему перемещаться и доставлять грузы в сложных условиях без использования традиционных взлётно-посадочных полос.

Его эффективная электрическая силовая установка обеспечивает минимальные выбросы углекислого газа и пониженный уровень шума, что делает его экологически чистой альтернативой традиционным методам транспортировки грузов.

Сообщается, что Sparrow оснащён передовыми датчиками и навигационным программным обеспечением на основе искусственного интеллекта для боеле безопасного и точного полёта.

Сама система спроектирована таким образом, чтобы работать автономно, с минимальным вмешательством человека, но при этом позволяя осуществлять дистанционный мониторинг и управление, когда это необходимо. Эта передовая технология призвана сократить время доставки, повысить эффективность и снизить риск аварий, связанных с наземным транспортом.