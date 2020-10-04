В Британии создали вооружённый дробовиками дрон

Дрон назвали i9. Он может летать внутри помещений и определять цели, используя алгоритмы машинного обучения. Пока разработка находится на стадии прототипа. В будущем беспилотник могут вооружить даже ракетами или пулемётом.

Дрон планируют использовать во время внутренних конфликтов, в задачах, где людям будет грозить слишком большая опасность. Например, беспилотный аппарат можно будет запускать в помещение, в котором гарантированно находится враг. После нейтрализации противника туда смогут войти и военные. Принимать решение о том, чтобы открыть огонь с i9, будет оператор. Помимо этого, беспилотник может сбивать вражеские дроны в небе.