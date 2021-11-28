В Британии запретят устанавливать легкоугадываемые пароли по умолчанию

Новый закон потребует от производителей, импортёров и дистрибьюторов гаджетов, подключаемых к интернету, убедиться, что они соответствуют новым жёстким стандартам кибербезопасности. Тех, кто не будет это соблюдать, ждут большие штрафы.

Закон позволит запретит устанавливать в устройства универсальные пароли по умолчанию. Пользователь уже не должен будет опасаться, что у него на гаджете стоит легкоугадываемый пароль наподобие password и admin. Часто именно из-за таких паролей хакерам удаётся очень легко совершать атаки на устройства. Исследования показали, что четыре из пяти производителей подключаемых устройств не применяют соответствующие меры безопасности.