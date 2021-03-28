В Британии заявили, что гиперзвуковые ракеты Путина долетят до США за несколько минут

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Таким образом британцы прокомментировали успешные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков».

Отмечается, что Великобритания обеспокоена скорым принятием «Цирконов» на вооружение России. США пока отстают от других стран по такому виду оружия.

«Циркон» способна развивать скорость в 8,5 Маха. Британцы пишут, что Россия намерена запустить производство этой ракеты в 2022 году.

Ранее стало известно, что летом 2021 года Россия проведёт дополнительные ракетные пуски с борта фрегата «Адмирал Горшков».