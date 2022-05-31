В британских школьных столовых начнут подавать насекомых

Проект направлен на то, чтобы рассказать детям больше о преимуществах «альтернативных белков». Для изучения будут использоваться опросы, семинары, интервью и фокус-группы. Исследователи объединились с учителями и надеются, что школьники захотят попробовать некоторые из довольно экзотических продуктов.

Специалисты утверждают, что в насекомых много белков и витаминов. При этом фермы по их разведению безопаснее для природы, чем птицефабрики. Подсчитано, что они выбрасывают на 75% углерода меньше. Некоторые эксперты считают, что дети с большей вероятностью выберут пищу, содержащую съедобных насекомых, а не обычные мясные продукты, если им будет предоставлена ​​такая возможность.