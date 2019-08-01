В британской армии появилось подразделение для борьбы с кибератаками из России

Об этом журналистам рассказал командующий действующей армией Британии генерал-лейтенант Айвен Джонс (Ivan Jones). Специалисты по кибербезопасности и противодействию пропаганде соберутся в составе восстановленной шестой дивизии британской армии.

По словам генерал-лейтенанта Джонса, характер ведения войны продолжает меняться, а различные структуры, как государственные, так и негосударственные, желают получить преимущества в «серой зоне». Поэтому Британии нужно специальное подразделение, которое будет противостоять сетевым угрозам. Также его специалисты будут предупреждать возможные атаки на страну с помощью соцсетей.

О создании подобного подразделения стало известно ещё в прошлом году. В составе шестой дивизии, по информации «Коммерсанта» будут служить 14,5 тысяч человек.