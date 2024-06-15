В брошюре KNDS заметили западный аналог российского танка «Армата»

Экипаж танка будет состоять из трех человек: командира, наводчика и водителя. Беспилотная башня с низким профилем снижает обзорность танка и уменьшает зону поражения на 30%. Leopard 2A-RC 3.0 оснащен автоматической системой заряжания, способной производить три выстрела в минуту, что делает его аналогом российского Т-14 «Армата», который также оснащен беспилотным боевым модулем.

Модульная конструкция башни позволяет устанавливать различное вооружение. На иллюстрации показан танк, оснащенный 120-мм пушкой, 30-мм автоматической пушкой и пусковой установкой для управляемых ракет. Кроме того, башня включает элементы системы активной защиты.

Танк весит менее 60 тонн и оснащен двигателем мощностью 1500 лошадиных сил, позволяющим ему развивать скорость до 65 км/ч. Запас хода по бездорожью составляет 460 километров.